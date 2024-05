Microsoft bringt Passkey-Unterstützung für alle Accounts

Microsoft hat den gestrigen "World Password Day" zum Anlass genommen, um die Passkey-Unterstützung auf Consumer-Accounts zu erweitern. Wie die bei Microsoft für Sicherheit und Network Access verantwortlichen Vizepräsidenten Vasu Jakkal und Joy Chik im Security Blog bekanntgeben , ist es fortan für alle Kunden möglich, sich per Passkey an allen Microsoft-Konten anzumelden. Dies gilt auch für Microsoft 365 und Copilot. Passkey-Unterstützung für die Mobile Apps will Microsoft derweil erst in den kommenden Wochen nachliefern.Microsoft ist bereits seit längerem bestrebt, die Nutzung von Passwörtern durch ein anderes System zu ersetzen. So wurde bereits 2015 mit Windows Hello in Windows 10 ein Passwort-freies Login eingeführt. 2018 folgte dann die Unterstützung von FIDO-Sicherheitsschlüsseln und 2021 wurde dann das Passwort-freie Sign-in für Unternehmensanwender via Sicherheitsschlüssel eingeführt. (rd)