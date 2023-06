Apple bringt Passkeys für Apple ID

(Quelle: Apple)

21. Juni 2023 - Dank Passkeys soll man sich als Apple-Nutzer schon bald mit einem biometrischen Login-Prozess bei verschiedenen Services einloggen können. Die Funktion bleibt vorläufig aber bestimmten Nutzern vorbehalten.

Apple-Nutzer können neu Passkeys – also einen alternativen Login-Prozess basierend auf ihrer Apple ID – nutzen, um sich in unterschiedlichste Services einzuloggen. Nach der Erstellung des Passkeys ist damit für das Login nur noch der lokale Sicherheitscheck etwa via Face ID notwendig. Laut Apple sei dies deutlich sicherer und einfacher als der bisherige, Passwort-basierte Login-Prozess.Doch noch nicht alle User können das Feature heute nutzen: Vorläufig sind die Passkeys nur für die Beta-Versionen von iOS 17, iPadOS 17 und MacOS Sonoma verfügbar. Im Laufe des Jahres sollte die Funktion dann für alle Apple-Nutzer ausgerollt werden.Wer das Feature schon heute testen kann und will, findet an dieser Stelle bei Apple die entsprechenden Schritt-für-Schritt-Anleitungen. (win)