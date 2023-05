Google beginnt mit Rollout von Passkeys

(Quelle: Google)

4. Mai 2023 - Ab sofort können sich User mit einem Passkey in den Google Account einloggen. Damit steigt nicht nur die Bequemlichkeit des Vorgangs, auch die Sicherheit erhöht sich deutlich.

Google sagt den traditionellen Passwörtern den Kampf an und beginnt mit dem Rollout der sichereren und einfacheren Passkeys, wie es in einem Blogbeitrag heisst . Seit dem 3. Mai werden Passkeys als Option für Nutzer von Google-Konten verfügbar sein, die eine passwortlose Anmeldung ausprobieren möchten, unter diesem Link ist die Einrichtung möglich. Sie ist mit nur einem Klick abgeschlossen, anschliessend kann direkt ein Passkey erstellt werden.Passkeys setzen auf biometrische Erkennungsmerkmale wie Finger- oder Gesichtsscan mittels persönlichen Endgeräten. Damit ist es möglich, sich auf dieselbe Weise in den Google-Account einzuloggen, wie man sein Smartphone entsperrt. Damit steigt die Sicherheit erheblich, da die biometrischen Zugangsdaten im Gegensatz zu Passwörtern nicht hackbar sind.Um sich bei einem fremden oder öffentlichen Gerät in seinen Account einzuloggen, kann der Loginvorgang aufs Smartphone übertragen werden, da die Passkeys auf den jeweiligen Geräten gespeichert sind. Das klassische Anmeldeverfahren mittels Passwort ist bis auf Weiteres ebenfalls möglich. (adk)