In den letzten Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Office-Anwendungen angeführt von PDF24 Creator, einem Tool zur Erstellung und Bearbeitung von PDF-Dokumenten. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Adress Little, eine Adressverwaltung, die auch das Anlegen eigener Felder erlaubt, oder Efficient Address Book, eine weitere Adressverwaltung, die sich mit mehreren Adressbüchern versteht.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Büro-Programme präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)