In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Datei-Werkzeuge angeführt von Advanced Renamer, einem praktischen Utility, um eine Vielzahl von Dateien aufs Mal umzubenennen. Auch der zweite Rang wird von einem Tool für die Datei-Umbenennung belegt, das allerdings nicht ganz so viele Optionen wie Advanced Renamer bietet, sich dafür intuitiver bedienen lässt. Auf dem dritten Platz findet sich schliesslich FreeCommancer XE, ein Dateimanager, der einiges mehr zu bieten hat als der Windows Explorer.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps für den Umgang mit Dateien präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)