In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Office-Apps angeführt von Adress Little, einer schlanken, aber dennoch leistungsfähigen Adressverwaltung. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Efficient Address Book Free, eine weitere brauchbare Adressverwaltung, sowie Essential PIM, eine Notizverwaltung mit Kalender und allem Drum und Dran.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Büro präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)