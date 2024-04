In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Utilities angeführt von Crystal Disk Info, einer Software zur Überwachung von Harddisks und Solid State Disks. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten DesktopOK, ein kleines Tool, das bei der Icon-Verwaltung hilft, wie auch Microsofts Powertoys, eine Sammlung von unterschiedlichsten Systemerweiterungen, die Windows zu mehr Komfort verhelfen.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Utilities für Windows präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)