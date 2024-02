In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Netzwerk-Anwendungen angeführt von Homedale. Das kompakte Tool zeigt alle sich in der Nähe befindenden WLAN-Zugriffspunkte mit all ihren technischen Details inklusive der Signalstärke an. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten Nmap, ein Tool zur Ermittlung der Netzwerk-Topologie mit allen verfügbaren Geräten, wie auch Network Usage Viewer, eine Freeware mit der sich ermitteln lässt, welche Anwendungen wie viele Daten mit dem Internet austauschen.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Netzwerk präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)