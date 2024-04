In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Internet angeführt von Opera One, dem Webbrowser vom gleichnamigen norwegischen Hersteller, der seit kurzem über integrierte KI-Funktionen verfügt. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Chrome, der weltweit meistgenutzte Webbrowser von Google, wie auch Firefox, der Open-Source-Browser, der in den letzten Jahren allerdings deutlich Marktanteile abgegeben musste.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Internet präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)