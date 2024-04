X erscheint als TV-App

Der Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) will den Fernseher erobern. X-CEO Linda Yaccarino hat via X mittels Teaser-Video angekündigt , dass man schon bald eine X TV App lancieren wolle, um "fesselnde Inhalte in Echtzeit auf Ihre Smart-TVs" zu bringen.Die App befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Yaccarino gab allerdings bereits einen Vorgeschmack auf das, was die Nutzer erwarten dürfen. So spricht sie von einem Trending-Video-Algorithmus für massgeschneiderte Inhalte sowie von KI-gestützen Themen, über die Videos organisiert werden können. Ausserdem will X ein "geräteübergreifendes Erlebnis" bieten, was bedeutet, dass man Content zuerst auf dem Handy konsumieren und dann auf dem Fernseher weiterschauen kann. Versprochen wird aber auch eine verbesserte Videosuche, einfach Casting auf den TV und vor allem die baldige Verfügbarkeit der App für die meisten Smart TVs. (mw)