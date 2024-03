US-User kehren X massenweise den Rücken

Laut dem Bericht The Infinite Dial von Edison Research hat Elon Musks Social-Media-Plattform X in den USA in den letzen Monaten massiv an Nutzern verloren. In den Jahren 2022 und 2023 äusserten jeweils 27 Prozent der befragten US-Bevölkerung, sie würden X respektive Twitter nutzen. Die neueste Befragung ergab, dass sich 2024 nur noch 19 Prozent als X-User bezeichnen. Der Anteil der X-Nutzer ist um 30 Prozent, also fast um ein Drittel, geschrumpft.Der ermittelte Prozentsatz bezieht sich nicht auf die Anzahl der US-Bürger mit einem X-Account. Gefragt wurde, ob die jeweilige Person im Moment irgendwann X nutze. X selbst gibt keine Userzahlen bekannt – vermutlich nicht zuletzt deswegen, weil das Unternehmen laufend Nutzer verliert. (ubi)