Microsoft ruft neue KI-Abteilung ins Leben

Microsoft gibt bekannt, eine neue Abteilung für KI-Entwicklung namens Microsoft AI gegründet zu haben. Wie CEO Satya Nadella in einem Blogpost verkündet, werden dazu Mustafa Suleyman als CEO und Karén Simonyan als Chief Scientist von Microsoft AI ins Boot geholt. Die beiden sind grosse Nummern im Geschäft: Suleyman ist Mitgründer und ehemaliger Head of Applied AI der heutigen Google-Tochter Deepmind und war von 2020 bis 2022 als Vice President in der KI-Abteilung von Google beschäftigt. Simonyan war mehr als sieben Jahre lange als Principal Research Scientist bei Deepmind tätig, die beiden arbeiteten also bereits mehrere Jahre gemeinsam in der KI-Entwicklung. Simonyan ist darüber hinaus Mitgründer des KI-Start-ups Inflection AI. Wie Nadellas Schreiben zu entnehmen ist, wird nicht nur er, sondern auch "mehrere Mitglieder des Inflection-Teams" in der neuen Abteilung starten. Die Arbeit bei Microsoft AI soll nach wie vor in enger Kollaboration mit OpenAI stattfinden, wie Nadella versichert.