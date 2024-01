Copilot kommt aufs Smartphone

Microsoft hat dieser Tage Copilot als App fürs Smartphone auf iOS und Android veröffentlicht. Mit der App wird der allgemeine Zugriff sowohl auf GPT-4 sowie Dall-E, einer Bildgenerierungssoftware, ermöglicht. Zu erwähnen ist ausserdem, dass für die Nutzung keine Gebühren anfallen und auch kein kostenpflichtiges Microsoft 365 Abo vorausgesetzt wird. Der Tech-Konzern ermöglicht allen, die KI für private und gewerbliche Zwecke zu nutzen sowie visuellen Content zu generieren. In der App-Beschreibung preist Microsoft die App als alltäglicher KI-Begleiter an, der E-Mails schreibt, Texte übersetzt oder zusammenfasst, Stilideen generiert sowie Social Media Inhalte erstellt. Die App wurde auf beiden Plattformen bereits über eine Million Mal heruntergeladen.Die Einführung von Copilot auf dem Handy erfolgt, nachdem Microsoft im November den Bing Chat in Copilot umbenannt hat. Bereits vor der eigenen Copilot-App war es möglich, über die Bing-App ebenfalls auf die KI-Funktionen von Microsoft zuzugreifen. Bis auf weiteres ist die Bing-App weiterhin verfügbar, es ist jedoch möglich, dass Microsoft plant, die Bing-App durch die Copilot-App zu ersetzen. (dok)