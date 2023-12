Microsofts Copilot kann jetzt auch Lieder schreiben

Microsoft hat via Bing Blogs eine neue Funktion für seinen Chatbot Copilot angekündigt . Dank einer Zusammenarbeit mit Suno, einem Spezialisten für die Kreation von Musik mit Hilfe von KI, können neu direkt aus Copilot Lieder mit Hilfe von KI komponiert werden. Wobei: Komponieren ein vielleicht etwas gar grosser Begriff ist – vielmehr gibt man bei Copilot einen Song in Auftrag, indem man beispielsweise eine Band eingibt, an der sich das Lied orientieren soll, oder einen Stil oder Stimmung definiert, oder aber einen Anlass beispielsweise für einen Weihnachtssong.Um Songs mittels Copilot zu erstellen, muss man in Edge auf copilot.microsoft.com surfen und sich mit seinem Microsoft-Konto einloggen, um dann das Suno-Plug-in zu aktivieren, und schon kann man Copilot Lieder erstellen lassen – inklusive Texten. Die Lieder sind dann irgendwo im Bereich von gut 20 Sekunden und 2 Minuten lang, die Anzahl Songs, die Suno pro Tag und Nutzer erstellt, ist allerdings beschränkt – der Spieltrieb wird also relativ rasch unterbunden. Wem die Rechte an den erstellten Songs gehören, dazu macht Microsoft keine Angaben – bei Songs, die direkt bei Suno erstellt werden, bleiben auch die Rechte bei Suno. (mw)