Visual Studio bekommt KI-getriebene Rename-Funktion

Das Visual Studio Preview bekommt eine neue KI-Funktion: Die AI schlägt neuerdings Namen für Variablen, Methoden und Klassen vor. Diese sollen natürlich nicht zufällig sein – der Coding-Copilot soll sich an den Coding-Stil des Programmierers anpassen und Identifiers vorschlagen, "die sich nahtlos in der Code Base einfügen", so Microsoft . Momentan ist das Feature erst in der Preview-Version verfügbar, weiter ist auch die kostenpflichtige Github Copilot Chat Extension Voraussetzung für die Nutzung. Letztlich soll dies zur guten Lesbarkeit führen und helfen, den Code einfacher warten und in andere Hände geben zu können.Um die KI-Umbenennungsfunktion zu nutzen, kann ein Identifier angewählt werden, via Rechtsklick kann "Rename" gewählt werden, worauf Copilot entsprechende Vorschläge in Listenform abgibt. Aktiviert werden kann es unter Options > Github > Copilot Chat > Enable Rename Suggestions.Wer die neue Rename-Funktion ausprobiert hat, soll laut Microsoft Feedback geben, ein entsprechendes Formular findet sich hier. (win)