Google brezelt Pixel-Geräte mit neuem Feature Drop auf

Der März-Feature-Drop für Googles Pixel-Geräte hält keine sensationellen, aber einiger durchaus nützliche Neuerungen bereit. Nutzer von Pixel-Smartphones profitieren von einer verbesserten Call-Screen-Funktion, die unter anderem erkennt, wenn der Anrufer am Anfang des Anrufs stumm bleibt und ihm dann via Google Assistant einen entsprechenden "Hello"-Chip präsentiert, damit er vielleicht doch noch reagiert. Dieses neue Feature ist vorerst nur in den USA verfügbar.Neu lassen sich 10-bit-HDR-Videos aufnehmen und direkt als Instagram-Reel teilen oder Ultra-HDR-Fotos als Instagram-Post veröffentlichen. Und die für das Pixel 8 und 8 Pro bereits vorgestellte Funktion Circle to Search steht demnächst auch auf dem Pixel 7 und 7 Pro zur Verfügung.Die Pixel Watch der ersten Generation erhält neue Möglichkeiten beim Workout-Tracking inklusive Pace Training, Heart Zones sowie Auto-Start und Auto-Pause bei Workouts sowie einem runderneuerten Workout-Interface. Neu läuft auch die Achtsamkeits-App Fitbit Relax auf der Uhr. Eine weitere Neuerung sind ÖV-Informationen in Google Maps unter Wear OS.Das gesamte Pixel-Portfolio erlaubt nun mit App Screen Sharing das Teilen einzelner Apps statt des ganzen Bildschirms, einfaches und schnelles Pairing der Geräte sowie Annotation in Google-Docs-Dokumenten mit Stift oder Finger. (ubi)