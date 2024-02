MWC: Google stellt neun neue Android-Features vor

Google führt ab sofort Android-Updates ein, die gemäss Blogpost den Alltag mit Smartphone, Tablet oder Smartwatch vereinfachen sollen. Die erste Neuerung betrifft Android Auto: Die Automotive-Variante von Android kann KI-gestützt Texte oder geschäftige Gruppenchats während der Fahrt automatisch zusammenfassen und passende Antworten vorschlagen.Mit Bildunterschriften in Lookout, vorerst auf Englisch verfügbar, lassen sich Fotos und Online-Bilder sowie Bilder, die in Messages enthalten sind, automatisch beschreiben. Die Beschreibung kann man sich anhören – auch dies momentan auf Englisch. Feature Nummer 3 nennt sich Enanced Screenreader Support for Lens in Maps: Mit der Kamera auf den gewünschten Ort zeigen und die Talkback-Funktion von Android liest die zugehörigen Informationen vor.In Google Docs kann man neu mit dem Finger oder einem Stift handschriftliche Anmerkungen vornehmen und Feedback geben. Dazu dienen Markup-Tools wie Stiftfarben und Textmarker. Fünftens zeigt der Ausgangs-Switcher auf dem Anrdroid-Homescreen neu nicht nur fürs Abspielen von Youtube-Musik die passenden Geräte vom Kopfhörer bis zum Smart-TV an, sondern auch für die Spotify-Wiedergabe die verfügbaren Spotify-Connect-Geräte.Weitere Neuerungen sind eine neu gestaltete Fitbit-App, die zusammen mit Health Connect Daten von Wearables mit Informationen von Apps wie Alltrails oder Myfitnesspal neben den Fitbit-Daten anzeigt, Google-Wallet-Pässe auf Wear-OS-Uhren, ÖV-Wegbeschreibungen auf Google Maps für Wear OS sowie Chatten mit Googles Chatbot Gemini direkt in Google Messages. (ubi)