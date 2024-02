Developer Preview von Android 15 liegt vor

Google hat eine erste Vorschau von Android 15 für Entwickler freigegeben. Sie enthält primär Verbesserungen und Optimierungen unter der Haube. So wurde das Dynamic Performance Framework optimiert, das für Interaktionen zwischen energieintensiven Apps und Games und dem Energiesystem des Geräts zuständig ist. Des Weiteren, so die Ankündigung im Android Developers Blog , "verpflichtet sich Android, Tools und Bibliotheken bereitzustellen, damit Apps von den neuesten Fortschritten in der KI profitieren können".Android 15 hebt zudem die Android AD Services auf Extension Level 10 und integriert dabei die neueste Version der Privacy Sandbox on Android, die einerseits für mehr Privatsphäre, aber auch für "effektive, personalisierte Werbeerlebnisse für mobile Apps" sorgen soll. Weitere Verbesserungen umfassen Health Connect, den File Integrity Manager und Unterstützung für das Teilen von einzelnen App-Fenstern statt nur des ganzen Bildschirms. Neue Erweiterungen für die Kamera sollen hellere Vorschaubilder für Low-Light-Aufnahmen und bessere Kontrolle der Blitzhelligkeit bringen.Die Android-15-Roadmap sieht weitere Developer Previews für den Februar und März vor, Betaversionen bis hin zur Plattformstabilität sind für April bis Juli vorgesehen. Danach hat Google den Release der finalen Version eingeplant. (ubi)