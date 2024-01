Google cancelt gewisse Assistant-Features

Google entwickelt seinen hauseigenen Sprachassistenten stetig weiter. Dies hat nun aber zur Folge, dass wenig genutzte Funktionen nicht mehr weiter unterstützt werden, wie Google in einem Blogpost schreibt . Unter den ausscheidenden Funktionen finden sich etwa das Erstellen eines Alarms, das Senden einer E-Mail-, Video-, oder Sprachnachricht sowie die Steuerung von Hörbüchern. Die vollständige Liste findet sich hier . Ausserdem aktiviert der Druck auf das Mikrofon-Symbol in der Google-App nicht mehr den Assistant, sondern löst eine Google-Suche basierend auf der gesprochenen Eingabe aus. Dasselbe gilt für das Mikrofon-Symbol in der Pixel-Suchleiste.Nutzer, die eine betroffene Funktion aufrufen, werden ab dem 26. Januar darüber informiert, dass diese demnächst eingestellt wird. Die verschwundenen Kommandos wirken sich auf Smartphones, Wearables und IoT-Geräte aus. Google selber bietet für gewisse Situation Workarounds an, die mal mehr, mal weniger dasselbe tun wie der ursprüngliche Befehl. (dok)