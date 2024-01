Google arbeitet an kostenpflichtiger Bard-Version

Googles KI-Dienst Bard soll unter der Bezeichnung Bard Advanced schon bald in einer kostenpflichtigen Variante lanciert werden. Wie "Android Police" meldet , deutet Code auf der Bard-Website auf das Vorhaben hin. Die Premium-Variante von Bard soll demnach während drei Monaten kostenlos getestet werden können, worauf man dann zur Kasse gebeten wird.Weiter liegen Hinweise vor, dass für die Nutzung von Bard Advanced auch ein Abonnement von Google One vonnöten sein wird. Ob Bard Advanced in allen Preisplänen von Google One enthalten sein wird, ist allerdings nicht bekannt. Im Gegensatz zur aktuellen Bard-Version soll die Advanced-Variante über ein leistungsfähigeres und grösseres Sprachmodell verfügen und mit fortgeschrittenen Mathematikkenntnissen wie auch mit Argumentationsfähigkeiten aufwarten können.Wann Bard Advanced offiziell lanciert wird, ist offen. Derzeit soll die kostenpflichtige KI mit einer kleinen Gruppe von Testern geprüft werden. (rd)