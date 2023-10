Google schützt Kunden vor Copyright-Klagen bei KI-Nutzung

Google will sich schützend vor die Kundeschaft stellen, wenn diese wegen der Nutzung von generativen KI-Produkten wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt werden. In einem Blog Post erklärt Google , dass Kunden, die Produkte mit eingebetteten generativen KI -Funktionen verwenden geschützt seien.Konkret nennt der Konzern folgende Produkte, für die Google rechtlichen Schutz garantiert: Duet AI in Workspace inklusive der in Docs und Gmail generierten Texte und der Bilder in Slides und Meet, Duet AI in der Google Cloud, Vertex AI Search, Vertex AI Conversation, Vertex AI Text Embedding API, Visual Captioning auf Vertex-AI-Basis sowie Codey APIs. Nicht erwähnt ist derweil die der KI-Chatbot Bard. Auch will Google nicht einspringen, wenn die Nutzer absichtlich generierten Output erstellen, um die Rechte von Dritten zu verletzen. (rd)