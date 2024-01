Google Pixel 8 in weiterer Farbe und mit neuer KI-Funktion

Das Smartphone-Duo Pixel 8 und Pixel 8 Pro ist zwar erst seit rund 14 Wochen erhältlich, dennoch spendiert Google seinem eigenen Gerät bereits ein erstes physisches sowie auch ein Software-Update mit einigen Neuerungen. Die augenscheinlichste ist rein optischer Natur und umfasst die neue Farbe Mint, welche auf dem Bild zu sehen ist. Allerdings ist die neue Farbe lediglich für die Modelle mit 128 GB Speicher verfügbar. Die Mint-Telefone sind ab sofort im Google Store bestellbar.Die zweite Neuerung betrifft die KI-Funktion Circle to search, welche per Software am 31. Januar nachgereicht wird. Mittels langem Druck auf den Home-Button wird die KI aktiviert und das Objekt, nach welchem gesucht werden soll, kann auf dem Display markiert oder angetippt werden. So können Nutzer über die KI beispielsweise Informationen aus einem pausierten Video gewinnen. Einzige Ausnahme: Es ist nicht möglich, Personen zu markieren, um sie mit der KI zu durchleuchten.Zu guter Letzt sind die beiden Pixel 8-Modelle neu in der Lage, die Körpertemperatur zu messen – allerdings vorerst nur in den USA, wo die Thermometer-App von der amerikanischen Arzneimittelbehörde die Marktzulassung erhalten hat. US-Nutzer können sich das Smartphone an die Stirn halten und sich die Körpertemperatur anzeigen lassen. Diese kann auf Wunsch im persönlichen Fitbit-Profil gespeichert werden, um Unregelmässigkeiten frühzeitig zu erkennen. (dok)