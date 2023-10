Google präsentiert das neue Pixel 8 und Wearables

Die neue Generation der Smartphones und Wearables ist da: Google lanciert seine neue Pixel-Generation 8, die neue Pixel Watch 2 sowie die Pixel Buds Pro. Weiter gibt es mit dem Pixel 7a eine neue Version des Pixel-7-Modells fürs kleinere Portemonnaie und auch die Pixel Buds bekommen mit der A-Version eine günstigere Ausführung.Das Pixel 8 kommt dabei sowohl in einer regulären als auch in einer Pro-Ausführung, welche es wiederum jeweils mit 128 oder 256 GB internem Speicher zu haben gibt. Zusätzlich gibt es das Pro-Modell in einer bestimmten Farbe (Obsidian, dazu gleich mehr) auch als 512-GB-Ausführung. Diese kosten 719 Franken (Pixel 8, 128 GB), 779 Franken (Pixel 8, 256 GB) 999 Franken (Pixel 8 Pro, 128 GB), 1049 Franken (Google Pixel 8 Pro, 256GB) und 1199 Franken (Pixel 8 Pro, 512GB). Das Pixel 7a ist derweil für 469 Franken zu haben und nur als 128-GB-Ausführung erhältlich. Sowohl das Flaggschiff-Modell wie auch das Pixel 8 kommen mit dem neuen Tensor G3 Prozessor aus dem eigenen Haus. Der laut Google bisher leistungsstärkste Pixel-Chip soll besonders für KI-Workload optimiert sein. Dies soll etwa bei der Bildbearbeitung zu neuen Höchstleistungen führen. Beispielsweise sollen sich mit einer Funktion namens "Beste Aufnahme" mehrere Fotos zu einem zusammenfügen lassen, sodass auf Gruppenaufnahmen die jeweils beste Version aller abgebildeten Personen gezeigt wird.Farblich gibt’s für die Pixel-Pro-Modelle die Wahl zwischen Bay, Obsidian und Porcelain, das reguläre Pixel 8 ist in Obsidian, Rose und Hazel erhältlich und das Pixel 7a kommt in den Tönen Charcoal, Snow und Sea – siehe Bildstrecke.

Das Super Actua-Display des Pro-Modells misst 6,7 Zoll in der Diagonale und passt die Bildwiederholfrequenz automatisch auf 1 bis 120 Hz an, dies soll ein flüssiges Bild, gleichzeitig aber auch eine gute Akkuleistung zur Folge haben. Diese beläuft sich laut Google bei durchschnittlicher Nutzung auf etwa 31 Stunden. Das Kamera-Array besteht aus drei Kameras, darunter ein 5-fach-Teleobjektiv. Der Rahmen mit IP68-Zertifizierung ist aus Alu gefertigt, auf der Rückseite findet sich mattes Gorilla-Glass. Das Pixel 8 ist etwas kleiner und kommt mit einem 6,2-Zoll-Actua-Display, eingefasst in einen satinierten Metallrahmen und einer polierten Rückseite aus Gorilla Glass. Das Display liefert ebenfalls bis zu 120Hz Bildwiederholrate.Und zuletzt soll die aktuelle Pixel-Generation auch lange Freude bereiten: Google verspricht 7 Jahre lang Updates für das Betriebssystem und Security sowie laufend neue Features, die alle paar Monate ausgerollt werden sollen.Das Budget-Modell Pixel 7a kommt derweil mit Tensor-G2-Chip, einem Smooth-Display mit bis zu 90Hz und einer Funktion für kabelloses Aufladen.Alle drei neuen Pixel-Modelle können ab heute vorbestellt werden (bei Swisscom, Mobilezone, Digitec und im Google Store), ab dem 12. Oktober stehen die Geräte dann in den Regalen.

Pixel Watch 2 und Pixel Buds Pro

Mit der Pixel Watch 2 und den Pixel Buds Pro kommen ausserdem auch gleich neue Wearables von Google auf den Schweizer Markt. Die Watch kommt mit massenhaft Fitbit-Funktionen und soll diese mit Hilfe von KI noch nützlicher machen. Auch neue Sicherheitsfunktionen wie Notfall-SMS sind mit an Bord. Weiter sind natürlich auch viele Google-Dienste wie Gmail oder der Kalender direkt auf der Uhr verfügbar. Der Rahmen besteht aus Alu, der Akku soll bis zu 24 Stunden halten. Zu haben ist die Pixel Watch 2 für 379 Franken in den Ausführungen Matte Black, Polished Silver und Champagne Gold. Sie kann ebenfalls ab sofort vorbestellt werden kommt am 12. Oktober in die Läden.Last but not least gibt es mit den Pixel Buds Pro neue Wireless In-Ears von Google . Diese kommen mit aktiver Geräuschunterdrückung und einem Transparenzmodus. Weiter sollen sie dank Beamforming-Mikrofonen und Knochenschallsensoren auch das Telefonieren in lärmigen Umgebungen ermöglichen. Dank IPX4-Zertifizierung sollen sie wasser- und schweissdicht sein. Die Akkulaufzeit wird mit 7 Stunden (mit Noise Cancelling) beziffert, mit dem Akku im Lade-Case sollen 20 Stunden drinliegen. Die Buds gibt’s in Charcoal und Porcelain für 199 Franken, eine abgespeckte Budget-Variante (Pixel Buds A-Series), zu denen noch keine Details bekannt sind, ist für 99 Franken in Charcoal oder Clearly White zu haben. (win)