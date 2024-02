Swisscom beabsichtigt Kauf von Vodafone Italia für 8 Milliarden Euro

Swisscom strebt offenbar nach mehr Marktmacht in Italien. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, plant der Schweizer Telecomanbieter sich Vodafone Italia einzuverleiben und mit Fastweb zu fusionieren. Die beiden Firmen haben sich auf einen vorläufigen Kaufpreis von acht Milliarden Euro geeinigt, im Detail sind die Verhandlungen aber weiterhin am laufen.Als Begründung für die Fusion wird angegeben, dass sich Fastweb und Vodafone sehr gut ergänzen würden, da Fastweb den Fokus auf Festnetz gelegt hat und Vodafone stark im Mobilfunksektor sei. Die Übernahme würde zudem positive Auswirkungen auf Dividende und Cashflow von Swisscom haben, wie das Unternehmen schreibt. Swisscom hebt nichtsdestotrotz hervor, dass eine definitive Übernahme ausstehend und noch nichts in trockenen Tüchern sei. Andere Medien, die sich auf interne Quellen beziehen, schreiben jedoch, dass mit einer Abschliessung des Deals noch in diesem Jahr gerechnet werden kann. Gelingt die Fusion, wäre Swisscom in Italien mit einem Schlag die Nummer zwei hinter dem Provider Tim. (dok)