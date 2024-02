Slack bekommt KI-Helfer

Der Kommunikationsdienst Slack gibt den Start seiner eigenen integrierten KI namens Slack AI bekannt. Es handelt sich laut Slack um einen sicheren, vertrauenswürdigen und intuitiven KI-Assistenten, der zum Start mit drei Kompetenzen ausgerollt wird. Erstens ist es möglich, nach Antworten auf alle möglichen Fragen zu suchen – diese beziehen sich in den Beispielen von Slack in der Regel auf interne Projekte oder eigene geführte Unterhaltungen mit anderen Nutzern. Zweitens gibt es sogenannte Channel Recaps, womit die KI die wichtigsten Punkte aus Channels zusammenfassen und durchsuchen kann, auf die man Zugriff hat. Als dritte Funktion kann man sich mit Threat Summaries längere ausgewählte Konversationen zusammenfassen lassen.Aus Sicherheitsgründen werden die Daten aus den Chats laut Slack nicht genutzt, um die Modelle der LLM-Provider weiter zu trainieren. Slack AI laufe wie der Rest der Lösung ausschliesslich auf der eigenen Infrastruktur, womit die Daten "In-House" bleiben sollen, wie Slack versichert. Die Lancierung von Slack AI sei nur der Startschuss, man habe viele Ideen und Pläne mit der KI-Integration, darunter etwa die native Integration von Einstein Copilot aus Salesforce CRM.Slack AI ist ab sofort in Englisch zu einem Aufpreis verfügbar. Über weitere unterstützte Sprachen will man zeitnah informieren. (win)