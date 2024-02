Xplain will nach Cyberangriff wieder durchstarten

Der im Mai 2023 gehackte IT-Dienstleister Xplain bricht sein Schweigen. Der Software-Spezialist aus Interlaken ist mitunter für den Schweizer Staatsapparat tätig, die beim Angriff entwendeten Daten enthielten damit auch heikle Daten aus der Bundesverwaltung . In einer Medienmitteilung und Gesprächen mit Medienvertretern legt das Unternehmen nun erstmals seine Sicht der Dinge dar.Xplain selbst gibt an, dass man sich nach dem Einreichen einer Strafanzeige in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC, heute Bundesamt für Cybersicherheit) an den Neuaufbau der eigenen IT-Umgebung gemacht hatte. Weiter wurden externe Betreiber ausgetauscht und ein Audit durchgeführt, welches im November 2023 abgeschlossen wurde. Die Untersuchung wurde laut Xplain erfolgreich abgeschlossen, womit der Betrieb der Lösung wieder aufgenommen werden konnte. Offenbar haben mehrere Kunden die Weiterführung der Zusammenarbeit von den Ergebnissen des Audits abhängig gemacht.Weiter gibt der Software-Spezialist an, aufgrund des Angriffs keine Kunden verloren zu haben und das Geschäftsjahr 2023 nun mit einer "ausgeglichenen Rechnung" abschliessen zu können. Geholfen habe dabei sowohl das diversifizierte Geschäftsmodell als auch Leistungen aus der Schadensversicherung. Mitarbeiter habe man ebenfalls nicht verloren. Und so sei man nun auch wieder für die Gewinnung von Neukunden aufgestellt, wie Andreas Löwinger, CEO von Xplain , ausführt.