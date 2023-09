Bundesanwaltschaft übernimmt Xplain-Fall

(Quelle: Swico)

12. September 2023 - Die Ermittlungen im Fall Xplain sind jetzt Bundessache, damit ist fortan das Fedpol für die Untersuchungen zuständig. Ein Fall bleibt aber bei der Kapo Bern – weil das Fedpol befangen sein könnte.

Die Berner Staatsanwaltschaft hat den Fall rund um die Aufarbeitung des Xplain-Hacks ("Swiss IT Magazine" berichtete ) an die Bundesanwaltschaft übergeben, wie "Inside IT" in Erfahrung gebracht hat . Damit ist nun das Bundesamt für Polizei (Fedpol) für die Ermittlungen zuständig. Es geht dabei um die Untersuchung mehrerer Angriffe durch die Hacker-Gruppe Play, so wie die Bundesanwaltschaft verlauten lässt. Der Grund für die Weitergabe wird nicht direkt genannt – man sei mit den Kantonen übereingekommen, dass das Verfahren in Bundeskompetenz geführt werden sollte, so die Berner Generalstaatsanwaltschaft.Weiter wird in einem separaten Strafverfahren geklärt, ob strafrechtliche Verfehlungen zur Weitergabe von Daten aus der Bundesverwaltung an Xplain geführt haben. Dieses Verfahren hingegen bleibt bei der Kantonspolizei Bern, weil sich potenziell auch Mitarbeitende des Fedpol bei der Datenweitergabe strafbar gemacht haben und die Bundespolizei damit voreingenommen sein könnte. (win)