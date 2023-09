NCSC-Leiter Florian Schütz im Interview: "Die öffentliche Debatte ist mir oft zu schwarz-weiss"

(Quelle: EFD/Keystone-SDA)

5. September 2023 - Der Xplain-Hack beschäftigt das Land, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) wird mit Arbeit überschwemmt und schon bald ins Verteidigungsdepartement (VBS) überführt. NCSC-Leiter Florian Schütz nimmt im Interview Stellung zu den aktuellen Entwicklungen.

Wir haben uns mit dem Delegierten des Bundes für Cybersicherheit und NCSC-Leiter Florian Schütz zum Interview getroffen. Gründe für ein detailliertes Gespräch gibt es genug: So vergeht seit Mai 2023 kaum eine Woche ohne neue, teils durchaus beunruhigende Updates aus dem Xplain-Hack (Beispiele finden sich etwa hier und hier ). Grundsatzdiskussionen über Digitalkompetenzen des Bundes sind die Folge, kratzen jedoch oft nur an der Oberfläche. Dazu kommt: Das NCSC wird zu einem eigenen Bundesamt und als solches ins VBS überführt.Der NCSC-Chef hat damit alle Hände voll zu tun und navigiert an verschiedenen Fronten. So sollen nun etwa neue Synergien mit dem VBS gefunden werden und die Öffentlichkeit will zu Xplain informiert sein. Daneben registriert das NCSC in jüngster Zeit eine stetig wachsende Zahl von Meldungen zu Cyber-Vorfällen – im Frühsommer erreichten gar knapp 1000 Meldungen in einer einzigen Woche das NCSC.