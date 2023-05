Das Bundesamt für Cybersicherheit bekommt einen Direktor

(Quelle: VBS/Keystone-SDA)

30. Mai 2023 - Als Direktor soll Florian Schütz (Bild), bisher Delegierter des Bundes für Cybersicherheit im NCSC, ab 2024 das neue Bundesamt für Cybersicherheit im VBS leiten.

Im Mai 2022 hat der Bundesrat beschlossen, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit in ein Bundesamt umzuwandeln. Inzwischen wurde bekannt, dass das Bundesamt für Cybersicherheit im VBS von Bundesrätin Viola Amherd angesiedelt wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun ist auch klar, wer das neue Bundesamt leitet: Florian Schütz (Bild) wird per 1. Januar 2024 Direktor des Bundesamtes für Cybersicherheit.Florian Schütz, 41, amtete seit August 2019 als Delegierter des Bundes für Cybersicherheit. Davor war er für Zalando als Head of Risk & Security, für Ruag als IT-Sicherheitsarchitekt und Unternehmensberater, als Leiter Cyber Security und als Business Developer Cyber & Intelligence in Israel tätig. Während seines Studiums war Schütz zudem als Software-Entwickler und Risikoanalyst für Siemens und die ETH Zürich aktiv. Florian Schütz verfügt über einen Master of Science der ETHZ.