Bund informiert seine IT-Dienstleister per Brief über Sicherheitsvorgaben

20. Juli 2023 - In einem Brief an alle seine IT-Lieferanten listet der Bund Vorgaben auf, die es im Rahmen der Zusammenarbeit einzuhalten gilt. Wirklich in die Tiefe geht man mit dem Regelwerk aber nicht.