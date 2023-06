Xplain-Hackerangriff zeigt Handlungsbedarf in Bundesverwaltung

14. Juni 2023 - Nun ist es amtlich: Im Zuge des Ransomware-Angriffs auf die Firma Xplain wurden auch Daten der Bundesverwaltung verschlüsselt beziehungsweise entwendet. Noch offen ist, wie diese überhaupt auf die Systeme von Xplain gelangen konnten.

Ende Mai wurde bekannt, dass der Schweizer Softwarehersteller Xplain Opfer einer Cyberattacke geworden ist. Letzte Woche dann informierte das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC), dass im Rahmen des Angriffs höchstwahrscheinlich auch Daten der Bundesverwaltung abgeflossen sind ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Seitdem liefen und laufen in der Bundesverwaltung intensive Abklärungen und Analysen, woraus nun erste Erkenntnisse gezogen werden konnten.Wie es in einer Medienmitteilung heisst, befinden sich unter den verschlüsselten und entwendeten Daten der Firma Xplain tatsächlich auch operative Daten aus der Bundesverwaltung. Noch zu klären sei in den verschiedenen betroffenen Behörden und Organisationen nun, welche Auswirkungen deren Publikation habe. Gleichzeitig heisst es, dass erste Massnahmen getroffen wurden, um das Sicherheitsrisiko für die Bundesverwaltung zu minimieren.