DDoS-Angriff auf Bundesverwaltung und SBB

12. Juni 2023 - Russische Hacker haben am russischen Nationalfeiertag Websites der Schweizer Bundesverwaltung und Online Services der SBB mit einer Distributed-Denial-of-Service-Attacke lahmgelegt.

Der Reigen der Cyberangriffe auf Schweizer Institutionen geht munter weiter, diesmal aber nicht mit Ransomware: Diverse Websites der Bundesverwaltung waren heute Montag, 12. Juni 2023, nicht erreichbar, wie das zuständige Finanzdepartement mitteilt. Der Grund sei ein DDoS-Angriff auf die Systeme der Bundesverwaltung, den die dortigen Spezialisten jedoch rasch bemerkt und entsprechende Massnahmen getroffen hätten.Nicht betroffen war das Bundesportal Admin.ch, dafür aber verschiedene Online Services der SBB . So etwa die Website SBB.ch und der Ticketkauf via App – den Fahrplan konnte man in der App jedoch abrufen. Der SBB-Railservice teilte in einem Antworttweet um 9:50 Uhr mit, dass "zurzeit schweizweit ein technisches Problem besteht". Man solle Alternativen wie Billettautomaten oder Schalter nutzen.