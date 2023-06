Immer mehr registrierte Cybersecurity-Meldungen

29. Juni 2023 - In der Schweiz werden immer mehr Vorfälle in Zusammenhang mit Cybersecurity registriert. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit hat den höchsten Eingang an Meldungen in einer Woche vermeldet.