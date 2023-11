Google löscht inaktive Privat-Accounts schon bald

Google hat im Mai 2023 angekündigt, dass persönliche Konten, die zwei Jahre lang nicht mehr genutzt wurden, vor der Löschung stehen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun ist es fast so weit; ab Dezember will Google mit der Löschaktion beginnen. Google hat bereits damit angefangen, betroffene User per E-Mail über die bevorstehende Bereinigung zu informieren. Gelöscht werden die Accounts sowie alle damit zusammenhängenden Daten demnach, "um Ihre privaten Daten zu schützen und unbefugten Zugriff auf Ihr Konto zu verhindern, auch wenn Sie unsere Dienste nicht mehr nutzen."Der Hintergrund: Ungenutzte, alte Accounts sind ein äusserst beliebtes Angriffsziel für Hacker, unter anderem weil dafür oft noch keine sicheren Passwörter verwendet und später kaum mehr geändert wurden. Auch als Ziel für Spam und Phishing sowie für den Versand von Spam- und Phishing-Mails nach der Übernahme durch Hacker werden solche Konten missbraucht. Die Löschaktion erfolgt jedoch nur bei persönlichen Google-Konten, Enterprise- und Education-Adressen sind nicht betroffen. (ubi)