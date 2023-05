Google löscht inaktive Konten und Inhalte künftig nach zwei Jahren

(Quelle: Google)

17. Mai 2023 - Google will gegen den Missbrauch von länger nicht genutzten, persönlichen Konten vorgehen und wird diese ab Ende 2023 nach zwei Jahren Inaktivität löschen, samt sämtlichen Inhalten.

Besitzer eines Google Accounts, die diesen länger nicht genutzt haben, aufgepasst: Wie der Suchmaschinenriese in einem Blog-Beitrag erklärt, aktualisiert er seine Inaktivitätsrichtlinie. Diese beträgt neu für alle Produkte zwei Jahre. Das heisst, wenn ein Google-Konto mindestens 24 Monate lang nicht genutzt oder in dieser Zeit eine entsprechende Anmeldung erfolgt ist, wird Google dieses Konto und seine Inhalte ab Dezember 2023 löschen - einschliesslich der Inhalte in Google Workspace, also zum Beispiel Google Mail, Text und Tabellen, Drive sowie Meet, aber auch in Youtube und Google Fotos.Wie Google weiter mitteilt, gilt die neue Richtlinie nur für persönliche Konten und soll keine Auswirkungen auf Konten für Organisationen wie Schulen oder Unternehmen haben. Zudem wird man, so heisst es, in den Monaten vor der Löschung eines Kontos mehrere Benachrichtigungen sowohl an die E-Mail-Adresse des Kontos als auch an eine allfällige Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse versenden. Die Aktualisierung seiner Inaktivitätsrichtlinie begründet Google unter anderem mit Sicherheitsbedenken gegenüber länger nicht genutzten Konten und einem damit einhergehenden Missbrauch. (mv)