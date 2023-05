Gmail führt blaue Häkchen für verifizierte Absender ein

(Quelle: Google)

4. Mai 2023 - Google möchte die Sicherheit im Mailverkehr verbessern und kündigt deshalb für Gmail neue, blaue Absender-Verifikationshäkchen an. Um ein solches Häkchen zu erhalten, müssen zwei Schritte befolgt werden.

Da Phishing-Mails nach wie vor sowohl für Privatnutzer als auch für Unternehmen ein grosses Sicherheitsrisiko darstellen, führt Google in Gmail ab sofort blaue Häkchen für verifizierte Absender ein. Mit diesem Schritt möchte Google das Risiko eines Betrugs minimieren, wie der Suchmaschinenriese in einem Blogbeitrag schreibt . Allerdings ist die zu Grunde liegende Technologie nicht ganz neu, denn bereits 2021 führte Google Brand Indicators for Message Identification (BIMI) in Gmail ein. Damit erhielten Absender, welche sich an strenge Authentifizierungsmethoden halten und ein verifiziertes Markenlogo hatten, einen Avatar in Form eines Markenlogos.Um nun Empfängern zu verdeutlichen, dass es sich um einen verifizierten Absender und keinen Betrugsversuch handelt, ersetzt Google den Avatar mit einem blauen Häkchen. Firmenabsender, welche von diesem Feature Gebrauch machen wollen, sind angehalten, über diesen Link BIMI einzurichten. Des Weiteren muss das Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) ebenfalls eingerichtet sein. Sind diese Schritte befolgt, erhalten alle Empfänger die Gewissheit, dass es sich um eine seriöse Nachricht handelt. (adk)