Client-seitige Verschlüsselung in Gmail wird allgemein verfügbar

(Quelle: Google)

3. März 2023 - Nachdem die Client-seitige Verschlüsselung in Gmail vergangenes Jahr in einer Beta-Version lanciert wurde, steht das Feature für Unternehmenskunden jetzt allgemein zur Verfügung.

Im Dezember vergangenen Jahres hat Google die Client-seitige Verschlüsselung für Gmail als Beta-Version lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie der Internetkonzern jetzt in einem Blog-Beitrag verkündet , ist die Verschlüsselung per sofort für Gmail und Calendar allgemein verfügbar. Für Drive, Docs, Slides, Sheets und Meet wurde die Client-seitige Verschlüsselung bereits früher aufgeschaltet.Dabei sollen Kunden die alleinige Kontrolle über die Chiffrierungsschlüssel haben. Sie können Mails senden und empfangen oder Besprechungstermine erstellen und dabei sicher sein, dass alle sensiblen Daten inklusive Attachments verschlüsselt werden, bevor sie die Google-Server erreichen. Da Kunden neben den Schlüsseln auch den Dienst für die Identitätsverwaltung kontrollieren, sollen die Daten weder für Google noch für Dritte einsehbar sein.Die Client-seitige Verschlüsselung steht per sofort weltweit allen Unternehmenskunden von Workplace Enterprise Plus, Education Standard sowie Education Plus zur Verfügung. (rd)