Google lanciert Gmail-Verschlüsselung für Unternehmenskunden

(Quelle: Pixabay/TheDigitalArtist)

20. Dezember 2022 - Die Client-seitige Verschlüsselung für Gmail steht für Unternehmenskunden nun in einer Beta-Version bereit.

Google hat eine Beta-Version seiner Client-seitigen Verschlüsselung für Gmail lanciert, wie der Suchmaschinengigant in einem Blogbeitrag meldet. Unternehmenskunden von Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus und Education Standard können sich nun bis am 20. Januar 2023 für die Beta-Version bewerben und das Feature, das sensible Daten und Attachements selbst für Google-Server nicht lesbar macht, testen. Dabei behalten die Kunden die Kontrolle über die Verschlüsselungsschlüssel und den Identifizierungsservice für den Zugang zu diesen Schlüsseln. Die Verschlüsselung basiert auf dem S/Mime-Standard und ist damit auch mit anderen E-Mail-Programmen wie Outlook, Apple Mail oder Thunderbird kompatibel. Um die entsprechende Verschlüsslung für eine Nachricht zu aktivieren, müssen User das Schloss-Icon anklicken und "Additional Encryption" auswählen. Die Client-seitige Verschlüsselung ist bereits für Google Drive, Google Docs, Sheets und Slides sowie Google Meet und Google Calendar (Beta) verfügbar. (abr)