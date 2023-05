Gmail mit Werbung inmitten der E-Mails

(Quelle: Twitter @rohallma)

8. Mai 2023 - Werbeflut in Googles E-Mail-Dienst: Ads sind vermehrt direkt in den E-Mail-Listen zu sehen. Manche User sind empört über die Belästigung mit Anzeigen.

Der E-Mail-Dienst von Google , Gmail, konfrontiert die Nutzer laut einem Bericht von "9to5Google" mit immer mehr Ads, darunter auch solchen, die mitten in der E-Mail-Liste erscheinen. Die Anzeigen sind mit einem "Ad"-Icon markiert und lassen sich auf Wunsch via Einstellungen auch abschalten. Trotzdem zeigen sich auf Twitter manche Gmail-Nutzer ob der grassierenden Werbung entnervt . Nicht nur seien die Ads an sich störend, sie würden es auch schwieriger machen, die wirklich wichtigen E-Mails rasch zu erkennen.Auf Mobilgeräten erscheinen nun auch E-Mail-Ads im Updates-Filter in der Inbox, wo generell E-Mails zu Bestellungen, Werbeaktionen sowie Rechnungen gruppiert sind. Bisher gab es in diesem Filterbereich keine von Google platzierte Werbung. Auf Desktop-Systemen sind die Werbeanzeigen offenbar auf verschiedene Gmail-Tabs verteilt, wenn auch dankenswerterweise nicht in der Haupt-Inbox, wie der Beitrag anmerkt. (ubi)