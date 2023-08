Gmail-App kann E-Mails in über 100 Sprachen übersetzen

(Quelle: Google)

10. August 2023 - Google hat eine neue Gmail-Funktion vorgestellt: Nutzer können ihre E-Mails künftig direkt in der App per Knopfdruck in über 100 Sprachen übersetzen lassen und müssen nicht mehr den Umweg über externe Dienste gehen.

Google führt seinen Übersetzungsdienst als native Funktion in der Gmail-App für Android und iOS ein. Künftig können Nutzer ihre E-Mails direkt in der Anwendung via Knopfdruck in über 100 Sprachen übersetzen lassen und müssen ihre Texte nicht mehr vorab in einen anderen Dienst kopieren.Gmail zeigt laut einem Google-Blogbeitrag einen "Translate"-Button an, sobald eine E-Mail nicht in der festgelegten Standardsprache verfasst wurde. Die automatische Anzeige lässt sich aber auch deaktivieren. Zudem können Nutzer Texte jederzeit über das Menü manuell übersetzen lassen.