Gmail vereinfacht die Meeting-Organisation

(Quelle: Google)

13. Juli 2023 - Per Gmail kann man neu freie Zeitslots im Kalender für ein Meeting freigeben zwecks einfacherer Terminfindung. Dies funktioniert aber vorerst nur mit einer Person.

Das Finden eines passenden Zeitfensters für ein Meeting wird mit Gmail ab sofort einfacher, wie Google in einem Blog-Post mitteilt . Beim Verfassen einer Mail kann man neu per Knopfdruck auf seinen Google Kalender wechseln und freie Zeitslots aussuchen. Der Empfänger wiederum wählt einen passenden Slot aus und enthält daraufhin ein automatisch generiertes E-Mail mit einer Einladung sowie einem Kalendereintrag. Gemäss Google funktioniert diese Art von Planung vorerst nur bei Meetings zwischen zwei Personen und der Nutzung des primären Google-Kalenders.Es ist nun auch möglich, per Knopfdruck einen Event im Kalender zu erfassen und dessen Informationen per E-Mail zu versenden. Das war vorhin bereits möglich, allerdings über Umwege im Drei-Punkte-Menü einer Konversation. Google schreibt, dass die neuen Features insbesondere nützlich sind bei der Terminfindung mit Personen, die keinen Zugriff auf den eigenen Google Kalender hätten. Die neuen Funktionen werden ab sofort ausgerollt, es kann aber einige Tage dauern, bis sie bei jedem User freigeschaltet sind. (adk)