Neue Youtube-KI fasst Videos und Kommentare zusammen

Google lanciert auf Youtube zwei neue KI-Funktionen, die das Video und die entsprechenden Kommentare analysieren und bei Bedarf Fragen diesbezüglich beantworten können. Dies schreibt Google in einem Support-Thread. Mit einem Klick auf die neue Schaltfläche "ask" können User Fragen zum Video stellen, wie etwa, was die Kernaussage des Videos sei, oder erfragen, welche ähnliche Videos die KI empfehlen würde. Die Nutzung des KI-Chats erfolgt ohne Unterbrechung des Videos.Damit man sich in der Flut von Kommentaren zu einem Video besser zurechtfindet, kann man mit Hilfe der KI die Kommentare neu nach Themen unterteilen oder allgemein zusammenfassen lassen. Das macht es einfacher, auf einen passenden Kommentar zu antworten. Um diese Funktion zu nutzen, steht die neue Schaltfläche "Topics" zur Verfügung. Insbesondere für Creators werde es so einfacher, mit der Community zu interagieren, sagt Google. Unveröffentlichte Kommentare werden von der KI nicht berücksichtigt.Die beiden neuen Funktionen werden von Google noch als experimentell bezeichnet und stehen vorerst nur einer kleinen Auswahl von Premium-Usern zur Verfügung. Google weist darauf hin, dass die neuen KI-Features möglicherweise fehlerhafte Informationen liefern. Im Anschluss an jede Nutzung der Funktion kann man seine Zufriedenheit mitteilen, damit der Dienst vor dem Rollout verbessert werden kann. (dok)