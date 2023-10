Youtube bekommt drei Dutzend neue Funktionen

Google hat das hauseigene Videoportal Youtube um diverse neue Features erweitert, die den Usern mehr Komfort beim Abspielen der Filme zur Verfügung stellen sollen. Google spricht in einem Blog-Beitrag von drei Dutzend neuen Features, mit denen sich noch mehr aus Youtube herausholen lassen soll.So verfügt Youtube über eine erweiterte Audiosteuerung und erlaubt mit Stable Volume eine Angleichung der Lautstärke, um die Unterschiede zwischen einzelnen Videos auszugleichen. Weiter bietet das Portal einen schnelleren Weg, um Videos in zweifacher Geschwindigkeit abzuspielen, indem man auf Tablets oder Smartphones anhaltend auf die Oberfläche drückt. Weiter soll die Suche durch den Einsatz grösserer Thumbnails vereinfacht werden, wobei man bei einer Suche auf dem Zeitstrahl neu zurückfahren kann, worauf das Video an der Stelle abgespielt wird, an der man den Zeitstrahl wieder verlässt. Um weiter das versehentliche Unterbrechen eines Videos zu verhindern, indem man etwa auf die Oberfläche tippt, verfügt Youtube in der mobilen und der Web-Version neu über eine Lock-Screen-Funktion.Schliesslich werden auch die Mediathek- wie auch die Konto-Seite zusammengelegt, und in You Tab umgetauft werden. Hier finden sich neu die zuvor betrachteten Videos, Downloads, Einkäufe wie auch die Konto-relevanten Angaben. Last but not least unterstützt Youtube neu die Video-Suche per Stimme, wobei man auch einen Song singen oder summen kann. Das Portal liefert sodann KI-unterstützt die bestmöglichen Videos.Alle neuen Funktionen werden graduell über die kommenden Wochen rund um den Globus ausgerollt, womit es noch eine Weile dauern könnte, bis sie genutzt werden können. (rd)