Youtube geht gegen Adblocker vor und handelt sich rechtlichen Ärger ein

Youtube macht Ernst, um gegen die Nutzung von Adblockern auf der Video-Streaming-Plattform vorzugehen. Nach einer Testphase wurde dies nun auch offiziell von Christopher Lawton, Communications Manager bei Youtube , gegenüber "The Verge" bestätigt . Es ist also offiziell und damit wohl auch nicht mehr als "Experiment" zu sehen, wie das Unternehmen im Juni 2023 noch bekannt gab.Doch das Vorgehen von Youtube könnte – zumindest in der EU – gar illegal sein. Da das Script für das Auffinden des Adblockers im Browser eigentlich unter die Opt-in-Pflicht der DSGVO fällt (Youtube das Opt-in aber natürlich nicht einholt), gibt es hier gegebenenfalls einen Verstoss durch die Plattform. Dies ist zumindest die Position des Datenschützers Alexander Hanff, der eine entsprechende Beschwerde bei der irischen Datenschutzbehörde eingereicht hat ( via "The Register").