Webexone: Cisco setzt bei Webex künftig auf Künstliche Intelligenz

Cisco setzt bei Webex künftig auch auf Künstliche Intelligenz, wie das Unternehmen anlässlich eines Presse-Briefings zu seiner Konferenz Webexone ankündigte, die diese Woche im kalifornischen Anaheim stattfindet. Die KI-Strategie für Webex soll dabei die Kommunikation und die Zusammenarbeit der Nutzer verbessern, wobei Cisco laut eigenen Aussagen dabei einen Schritt weiter geht als manche anderen KI-Angebote. Denn das Unternehmen konzentriert sich nicht nur auf Texte und Dokumente, sondern nutzt KI auch für Audio und Video. So wurde etwa eigenes ein AI Audio Codec entwickelt, der nur einen Bruchteil der Bandbreite bisheriger Codec braucht, über integrierte Funktionen wie Rauschunterdrückung und Nachhallreduzierung verfügt und so auch bei schlechten Verbindungen für kristallklare Audio- und Videoübertragung sorgen soll, wie Keith Griffin, Distinguished Engineer bei Cisco , während des Briefings erklärte.Ebenfalls für bessere Audio- und Videoqualität sorgen sollen die neuen Realtime Media Models (RMM), die in Webex integriert werden. Diese können unter anderem Personen und Objekte sowie auch Bewegungen und Gesten erkennen. So registriert Webex künftig beispielsweise, wenn ein Teilnehmer das Meeting verlassen hat und kann für diesen Notizen erfassen, um ihn bei seiner Rückkehr auf den neuesten Stand zu bringen, wie Snorre Kjesbu, SVP and General Manager Engineering for Webex bei Cisco , ausführte.



Des Weiteren lanciert Cisco einen Webex KI Assistant, der für das gesamte Webex-Portfolio – sprich die Webex Suite, Cisco-Collaboration-Geräte, Webex Contact Center, Webex Communication Platform as a Service und Webex Control Hub – verfügbar sein wird. Dabei wird der KI-Assistent für Webex dafür sorgen, dass klarer kommuniziert wird. Zu den Funktionen des KI-Assistenten gehört unter anderem die Möglichkeit, den Ton der Nachrichten zu ändern. So schlägt er etwa vor, aus unverblümten Antworten wie "Das ist nicht gut; überarbeiten Sie die Zusammenfassung" professionellere Rückmeldungen wie "Das ist ein fantastisches Dokument, aber die Zusammenfassung im Vorfeld könnte etwas verbessert werden" zu machen. Nachrichten- und Besprechungszusammenfassungen helfen derweil, verpasste Teile von Besprechungen nachzuholen oder ungelesene Nachrichten zusammenzufassen. Und beim Einsatz in Contact Centers verspricht Cisco mit dem KI Assistant etwa Antwortvorschläge basierend auf dem Kontext und der bisherigen Gesprächshistorie. Diese diversen Funktionen werden nach und nach eingeführt, wobei noch vor Ende 2023 damit begonnen werden soll.