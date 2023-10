Kritische Zero Day auf Cisco-Systemen ohne Patch wird ausgenutzt

Cisco bestätigt die Existenz einer bereits aktiv ausgenutzten Zero-Day-Lücke. Das Leck befindet sich im Web UI Feature der Cisco IOS XE Software und wird mit einem kritischen CVSS-Score von 10 bewertet ( CVE-2023-20198 ). Die Lücke erlaubt es Angreifern, auf mit dem Internet verbundenen Systemen Accounts zu erstellen und Privileged Level 15 Zugriff zu erhalten, wie es in der detaillierten Beschreibung der Zero Day heisst. In Folge kann das ganze Netzwerk übernommen werden.Einen Fix für die Lücke gibt es noch nicht. Die dringende Empfehlung des Hersteller ist es, das HTTP Server Feature auf allen zum Internet offenen Systemen zu deaktivieren, bis eine Lösung gefunden und veröffentlicht wird. Im Global Configuration Mode ist dies mit den Commands "no ip http server" oder "no ip http secure-server" möglich.Mehr Infos zur Zero Day finden sich im Security Advisory von Cisco . Sobald mehr Infos oder ein Patch verfügbar sind, will das Unternehmen entsprechend informieren. (win)