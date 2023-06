Cisco präsentiert neue Chips für KI-Umgebungen

(Quelle: Cisco)

26. Juni 2023 - Mit der Silicon-One-Generation 4 beschleunigt Cisco die Kommunikation in KI- und Machine-Learning-Netzwerken auf bis zu 51,2 Terabit pro Sekunde.

Cisco hat die vierte Generation der 2019 lancierten Switch-Chipfamilie Silicon One vorgestellt. Sie besteht aus dem Silicon One G200 und G202 und ist auf die Kommunikation zwischen GPUs für KI-Anwendungen ausgerichtet. Die neue Generation soll die doppelte Leistung der Vorgänger bieten – Cisco spricht davon, erstmals die Grenze von 51,2 Terabit pro Sekunde gesprengt zu haben. Bei den Chips handelt es sich um sogenannte Serializer-Deserializer (SerDes). Beide Chips werden in einem 5-Nanometer-Prozess gefertigt und bieten 51,2 Tbps, 512 x 112 Gbps (G200) beziehungsweise 25,6 Tbps, 512 x 56 Gbps (G202).Der Silicon One G200 und der G202 sind laut Cisco branchenweit einzigartig positioniert und verfügen über fortschrittliche Funktionen zur Optimierung der real erzielbaren Performance von KI/ML-Workloads – während gleichzeitig die Kosten, Leistung und Latenz des Netzwerks durch bedeutende Innovationen gesenkt werden.