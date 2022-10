Microsoft Teams kann bei Cisco Hardware bald als Standard genutzt werden

(Quelle: Cisco)

13. Oktober 2022 - Hardware von Cisco wird demnächst Microsoft Teams als Standard-Software für Video-Konferenzen ermöglichen. Die eigene Software wird deshalb aber nicht begraben.

Die Videokonferenz-Hardware von Cisco wird aktualisiert, sodass Benutzer Microsoft Teams künftig als Standard-Videokonferenzsoftware festlegen können. Dies hat Cisco angekündigt . Zunächst werden in der ersten Hälfte des nächsten Jahres sechs Geräte für die Zusammenarbeit mit Microsoft Teams zertifiziert, darunter die Cisco Room Bar (eine Kombination aus Lautsprecher und Webcam), die 55- und 75-Zoll-Versionen des Cisco Board Pro (ein freistehender Bildschirm für Videokonferenzen) und das Cisco Room Kit Pro.Cisco betont, dass die eigene Webex-Videotelefonie nicht verschwindet. "Die Geräte werden weiterhin die Teilnahme an Webex-Meetings mit allen Funktionen unterstützen, die Kunden heute nutzen", heisst es seitens Cisco. Durch die Integration der nativen Unterstützung für Microsoft Teams sowie der Möglichkeit, diese als Standard einzustellen, wird jedoch respektiert, dass viele Unternehmen in Microsofts Ökosystem verwurzelt sind und für Videokonferenzen hauptsächlich auf die Software von Microsoft setzen. "Die Kunden wollen, dass die Zusammenarbeit zu ihren Bedingungen stattfindet – unabhängig vom Gerät oder der Meeting-Plattform", sagte Jeetu Patel von Cisco in einer Erklärung.Neben den Meeting-Geräten werden auch Cisco-Peripheriegeräte wie die Cisco Desk Camera 4K-Webcam und zwei kommende Headsets mit Unterstützung für Microsoft Teams erhältlich sein. (adk)