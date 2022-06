Cisco Live: Cisco präsentiert neue Cloud-Lösungen

(Quelle: SITM)

15. Juni 2022 - Cisco zeigt an der Cisco Live einen Strauss neuer Cloud-managed-Plattformen, die den IT-Betrieb in einer hybriden Multi-Cloud-Welt massgeblich erleichtern und sicherer machen sollen.

An der Hauskonferenz Cisco Live 2022 präsentiert der Hersteller neue Lösungen und setzt dabei massgeblich auf die Cloud. Cisco kündigt zudem seine Vision an, dass IT-Teams durch Neuerungen bei Cloud-managed-Netzwerken und einheitlichen Lösungen intelligenter arbeiten und Abläufe vereinfachen können. Die Veranstaltung findet dieses Jahr nach 2 Jahren mit rein digitalen Events erstmals wieder als hybride Konferenz statt.Eine der Neuerungen: Ausgewählte Catalyst-Netzwerkgeräte lassen sich jetzt in der Cloud über das Meraki-Dashboard verwalten. Durch die Kombination der Vorteile von Cloud-managed-Netzwerken mit Netzwerkhardware soll damit der IT-Betrieb in Umgebungen mit Campus- und Zweigstellennetzwerken vereinfacht werden. Eine neue Cloud-managed-Plattform für Nexus-Switches ist die Cisco Nexus Cloud. Sie wird als Service bereitgestellt, vereinfacht das Implementieren, Verwalten und Betreiben von Cloud-Netzwerken und ist in Cisco Intersight für Switching und Multi-Cloud-Management integriert.