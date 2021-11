Cisco Talos: Ransomware bleibt eine Plage

(Quelle: Cisco)

23. November 2021 - Der neueste Quartalsbericht des Talos-Teams vermeldet weiterhin Ransomware als Hauptrisiko für die Cyber-Sicherheit von Unternehmen, gefolgt von betrügerischen E-Mails, die für Business E-Mail Compromise genutzt werden.

An zweiter Stelle der festgestellten Bedrohungen stand im Q3 der sogenannte Business E-Mail Compromise (BEC). Angreifer nutzen dabei betrügerische E-Mails, um die Empfänger zu beeinflussen und zu schädlichen Aktionen zu verleiten. Die Anzahl der BEC-Attacken war die höchste seit dem ersten Talos-Quartalsbericht Ende 2019.Ziel Nummer 1 der Cyber-Kriminalität waren im dritten Quartal lokale Behörden – Beispiele aus der Schweiz wie die Angriffe auf die Gemeinden Rolle und Montreux zeugen davon. Die öffentliche Hand hat damit den Healthcare-Sektor als Hauptziel abgelöst, der die drei davor liegenden Quartale an der Spitze lag.Das Talos-Team stellt weiter fest, dass fehlende Multifaktor-Authentifizierung eines der Haupthindernisse für die Cyber Security von Unternehmen ist. Und Roman Stefanov, Cyber-Security-Chef von Cisco Schweiz, empfiehlt eine Sicherheitskultur, die nicht auf Detailwissen und Drill setzt, sondern Mitarbeitende befähigt, mit Daten und IT-Infrastruktur sicher und verantwortungsvoll umzugehen. "Sonst sind die Früchte der Digitalisierung in Gefahr und Unternehmen schwächen sich selbst an allen Fronten. Im schlimmsten Fall gefährden dauernde Angriffe auf die Organisation den Geschäftserfolg." (ubi)